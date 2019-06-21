Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка

Москва, 21 июня. Знаменитый российский рок-музыкант Андрей Макаревич признался, что его проживающие в США внуки очень любят песни «Машины времени», но при этом не понимают их текста, поскольку не говорят по-русски.

По словам певца, все они — дети его дочери Даны, которая вышла замуж за гражданина США. Младшей внучке Саре сейчас 11 лет, старшей Эмме — 17 лет, а внуку Джимми — 19.

«Мы в Америке играли много раз, они приходили. Приедут и на наш юбилейный концерт. Им нравится. Но они все по-своему слышат. Они русского не знают», — рассказал Макаревич в интервью KP.ru.

Макаревич также затронул украинскую тематику. Он заявил, что лично знает президента Украины Владимира Зеленского и не раз с ним встречался, когда тот еще был обычным артистом. Сейчас, по словам музыканта, ему очень тяжело, поскольку тот пытается «перевернуть советскую махину с ног на голову». Певец также выразил надежду на то, что со временем Зеленский снимет введенный его предшественником Петром Порошенко запрет на въезд для российских артистов.

Ранее сообщалось о смерти барабанщика Сергея Остроумова, который играл в составе созданного Макаревичем коллектива «Оркестр креольского танго». По словам лидера группы, Остроумов был уникальным музыкантом, однако у него наблюдались проблемы со здоровьем.

Напомним, что возглавляемая Макаревичем группа «Машина времени» является одним из старейших и культовых советских, а позже российских рок-коллективов. Она была основана в 1969 году и по сей день выступает с гастролями как в России, так и за рубежом.