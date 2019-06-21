Минпромторг назвал условие продажи в РФ ГМО-продуктов

Готовится к открытию производственная площадка для регистрации производимых в России и ввозимых из-за рубежа ГМО-продуктов. Об этом в ответ на запрос Федерального агентства новостей сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ.

«В настоящее время на территории Российской Федерации такие площадки отсутствуют», — сообщили ФАН в Минпромторге.

В ведомстве пояснили, что пока в России нет подобных пунктов регистрации, оборот в России продукции, содержащей ГМО, запрещен.

«В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» производство, реализация, применение, хранение, транспортировка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, уничтожение биомедицинских клеточных продуктов осуществляются, если они зарегистрированы уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем по информации министерства промышленности и торговли, уже в скором времени ввоз ГМО-продуктов в Россию, их производство, хранение и продажа могут стать вполне легальными.

«Необходимо отметить, что с целью лицензирования производственной площадки в настоящее время компания «Генериум» направила в Росздравнадзор соответствующий комплект документов», — сообщили в Минпромторге.

Специалисты Минпромторга также пояснили, что на указанной площадке будут проходить доклинические и клинические испытания каждого продукта, содержащего генетически модифицированные организмы. При этом в ведомстве не назвали основные группы товаров, которые могут первыми появиться на ГМО-рынке России.

«Вопрос реализации продукции целесообразно рассматривать после создания на территории Российской Федерации соответствующей площадки», — добавили в ведомстве.

Напомним, в мае этого года Роспотребнадзор изъял из продажи партию каши «Быстров», произведенной ООО «Нестле Россия»: в ней была обнаружена генно-модифицированная папайя. Производство нелегальной каши было приостановлено.

Мероприятия по разработке и производству продукции с использованием генетических технологий запланированы в рамках «Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий на 2019-2027 годы». Документ был утвержден в апреле этого года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Согласно утвержденной программе, в ближайшие 3-6 лет с помощью генетического редактирования планируется создать линии не менее четырех сельскохозяйственных культур, в 2020 году разработать как минимум три генотерапевтических препарата. Также предполагается создание линий устойчивых к вирусным заболеваниям сельскохозяйственных животных и комплекса геномно-эмбриональных технологий их получения и тиражирования.