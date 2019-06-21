Эксперимент показал, как часто люди возвращают потерянные кошельки

Вашингтон, 21 июня. Американские и швейцарские ученые провели эксперимент с потерянным кошельком в 40 странах мира. Результат поразил исследователей: люди оказались честнее, чем прогнозировалось. Результаты опубликованы журналом Science.

Ученые расспросили экономистов и обывателей, как люди поступят с найденным кошельком. Обе группы были уверены, что люди не станут возвращать кошелек владельцу и деньги присвоят себе.

Ученые передали в различные учреждения, в том числе в банки, на ресепшены, офисы, кассы, 17 тысяч якобы найденных кошельков с визитками и различными суммами денег. Они попросили связаться с владельцами портмоне, отметил «Ридус». В общей сложности были возвращены более восьми тысяч бумажников. При этом кошельки с ключами возвращались чаще.

О найденных кошельках без денег владельцам сообщили в 40% случаев. Если в бумажнике было 12 евро — 51%. При этом возврат портмоне с 80 евро достиг в Польше, Соединенных Штатах и Британии 71%. При этом крупные суммы чаще всего возвращали в Дании, Швеции и Новой Зеландии. Авторы исследования, комментируя результаты, пояснили, что люди не желают присваивать себе чужие деньги, поскольку не хотят ощущать себя ворами. Психологическая нагрузка в случае такой кражи оказывается сильнее, чем материальная выгода, отметил «МИР24».