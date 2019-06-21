Россия временно отменила запрет на ввоз ряда украинских товаров

Москва, 21 июня. Правительство РФ временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, которые попали под запрет в качестве ответа на антироссийские санкции Киева. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

Согласно постановлению, изменения вносятся в документ правительства о реализации указа президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Правительство РФ временно отменило запрет на ввоз в РФ ряда трансформаторов с жидким диэлектриком, трансмиссионных валов, а также некоторых видов трубной продукции.

Киевское руководство в апреле текущего года запретило ввозить банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин и еще ряд продуктов. Москва приняла ответные меры и запретила импорт продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. Россия в ответ на санкции Киева запретила ввоз с территории Украины ряда товаров. Кроме того, Москва ввела запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Помимо нефтепродуктов под ограничения попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс и еще целый ряд топлива.

Поводом для введения антироссийских санкций стал отказ Киева признать результаты общенародного референдума в Крыму, по итогам которого жители полуострова высказались за возвращение в состав России. За воссоединение с РФ проголосовали 96% крымчан. Киев до сих пор не признал итоги волеизъявления жителей полуострова.