Трамп подтвердил, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

Вашингтон, 21 июня. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готовился отдать приказ об ударе по иранским объектам. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп одобрил атаку ряда целей на территории Ирана около 03.30 по тегеранскому времени (02.00 по московскому времени): силы США должны были нанести удары по радиолокационным станциям и ракетным установкам, — однако операцию свернули.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....