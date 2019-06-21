Трамп подтвердил, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

Вашингтон, 21 июня. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готовился отдать приказ об ударе по иранским объектам. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп одобрил атаку ряда целей на территории Ирана около 03.30 по тегеранскому времени (02.00 по московскому времени): силы США должны были нанести удары по радиолокационным станциям и ракетным установкам, — однако операцию свернули.

«В понедельник они (Иран) сбили беспилотник, летевший в международных водах. Мы были полностью готовы нанести ответный удар прошлой ночью по трем различным объектам, когда я спросил, сколько людей погибнет. «Сто пятьдесят человек, сэр», — был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на сбитый беспилотник», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г.

Он добавил, что «не торопится», а американские вооруженные силы «обновлены и готовы действовать» и являются «лучшими в мире с большим отрывом».

Трамп также заявил, что введенные против Тегерана санкции — «кусаются», а накануне были введены новые ограничения.

«Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!» — заявил Дональд Трамп.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что только здравый смысл и страх перед бойней остановил президента США от нападения на Иран. В беседе с изданием сенатор отметил, что в администрации Белого дома понимают: нельзя все время нагнетать обстановку вокруг Ирана, тем более что «с каждым разом грань между миром и войной становится все тоньше».

Напомним, Тегеран сообщил, что в небе над территорией Ирана был уничтожен американский беспилотник, который выполнял разведывательный полет у входа в Персидский залив на юге страны. С точки зрения Вашингтона, БПЛА был сбит в международном воздушном пространстве в десятках километров от границы Ирана.

Изначально Трамп назвал действия Тегерана «очень большой ошибкой», однако позднее добавил, что не верит в преднамеренный характер атаки со стороны Ирана и предполагает, что инцидент произошел по ошибке.

Очередной виток обострения между Штатами и Исламской Республикой начался после того, как в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Вашингтон заявляет, что к атаке причастен Тегеран, однако власти Ирана отвергают обвинения в свой адрес.