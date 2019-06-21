Самый модный иеромонах России рассказал о жизни современного священника

Москва, 21 июня. Иеромонах Геннадий Войтишко прославился в Интернете после того, как его заметили на мероприятии в московском ночном клубе «Мутабор». Он сообщил, что слушает транс и ведет Instagram, а также рассказал о жизни современного священника в России и об отношении руководства РПЦ к его странице в социальной сети.

После публикации фотографий иеромонаха в «Мутаборе» среди пользователей Интернета разгорелся спор, является ли Войтишко настоящим священнослужителем или же просто надел рясу для вечеринки. Сам иеромонах рассказал, что в ночной клуб его пригласил на свой показ хороший друг священника, модельер Александр Лисин. Священнослужитель отметил, что, если бы это был рейв со всеми его атрибутами, то он не пошел бы на мероприятие ни в рясе, ни без нее.

Иеромонах рассказал, что публика ночного клуба была немного шокирована его появлением. Некоторые подходили к священнослужителю и узнавали, настоящий ли он, а также просили сделать совместное фото.

«В целом, отличная публика: все очень разные, каждый по-своему интересен», — рассказал Войтишко.

Некоторые считают, что иеромонах появляется в общественных местах в рясе «ради хайпа». По мнению этих людей, вне церкви Войтишко должен носить обычную одежду. Сам иеромонах заявил, что не стыдится и не стесняется того, что он священник. По словам Войтишко, в те места, где ему некомфортно в рясе, он не пойдет и без нее. При этом иеромонах отметил, что церковная форма одежды все же является способом привлечь внимание людей.

«Когда люди заинтересовались тобой, всегда легче начать диалог. А для священнослужителя это очень важно», — пояснил Войтишко.

Иеромонах рассказал, что руководство РПЦ относится к его странице в Instagram лучше, чем многие окружающие.

«Некоторые люди уверены, что раз ты священник, то как будто инопланетянин — нигде, кроме как на территории церкви, появляться не можешь», — негодует Войтишко.

Также священнослужитель пояснил, что работает в сфере приходского просвещения, поэтому ему очень важно быть на одной волне с молодежью.

Иеромонах прокомментировал и свои походы в пиццерию на Чистых прудах.

«Кто вам сказал, что христианство — это вечная скорбь, пост и битие лбом в пол? Христианство — это, в первую очередь, про радость жизни», — пояснил Войтишко.

Священнослужитель рассказал, что иногда позволяет себе съесть пару кусков пиццы. Однако после трапезы иеромонах идет в спортзал, чтобы не становиться героем «шаблонов, в которых у священника обязательно пузо».

Кроме того, Войтишко поделился с корреспондентом телеканала «360» своими музыкальными предпочтениями. Иеромонах не слушает рэп, но и не отвергает данный стиль, считая его важной частью современной молодежной культуры. Сам священнослужитель является поклонником группы Infected Mushroom, потому что эта музыка ему интересна.