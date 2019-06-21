Россия готова к отрытому сотрудничеству с Африкой на фоне мировых торговых войн

Москва, 21 июня. Торговые войны на сырьевых рынках и протекционизм стали неотъемлемой частью политики некоторых стран, которые стремятся сохранить лидерство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Африканист Александр Зданевич объяснил, чем отличается подход РФ к сотрудничеству в Африке.

«Чтобы сохранить лидерство, вчерашние защитники свободной торговли сегодня используют зачастую нерыночные методы конкурентной борьбы — от протекционизма до торговых войн, — заявил Медведев в ходе выступления на конференции «Россия – Африка».

По словам Зданевича, Медведев послал дипломатический сигнал африканским странам о готовности РФ к взаимовыгодному сотрудничеству в эпоху торговых войн. Эксперт отметил, что в настоящий момент торговые войны охватили весь мир, однако страны Африки исключились из глобального противостояния в силу естественных причин. Сложившаяся в мировой экономике ситуация открывает определенные перспективы для российско-африканского сотрудничества.

Африканист напомнил, что «черный континент» переживает четвертую войну неоколониализма и борьбы за независимость. Бывшие западные гегемоны пытаются получить влияние в регионе, скрывая свои колониальные устремления дипломатией. Россия на фоне этих стран имеет явные преимущества.

«В странах Африки, несмотря на вуаль дружбы и дипломатии, все страны идут за ресурсами и выгодой. Россия на этом фоне смотрится особняком, предпочитая открытую политику и работу только с легитимными властями», — отметил Зданевич в комментарии ФБА «Экономика сегодня» .

Эксперт добавил, что Медведев не только поблагодарил Африку за невмешательство в международные торговые войны, но и дал понять, что такие игры активно разворачиваются, и лучше игрокам «черного континента» от них дистанцироваться. Зданевич отметил, что премьер РФ намекнул на сотрудничество в рамках ООН на уровне Генассамблеи.

«Россия остается верна своему курсу: она готова на сближение с любыми заинтересованными игроками, но готова лишь к открытой и честной игре с взаимным учетом национальных интересов при невмешательстве во внутренние дела друг друга», — подытожил африканист.

Выступая на конференции Медведев также отметил, что Россия и Африка составляют половину мировых ресурсов, которые необходимо использовать для построения большого экономического будущего. Глава российского кабмина добавил, что в новую эру российско-африканского сотрудничества правительство РФ сделает все возможное, чтобы партнерство было успешным.

Конференция «Россия – Африка» открылась в Москве накануне, 20 июня. В ходе церемонии открытия мероприятия министр иностранных дел Сергей Лавров оценил перспективы российско-африканского сотрудничества. Он отметил, что стороны выступают против односторонних санкций и торговых войн, а также настаивают на справедливом характере системы мировой торговли и возможности для всех стран пользоваться плодами глобализации.