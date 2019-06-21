В Госдуме рассказали, кто стоит за беспорядками в Грузии

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — сказал грузинский политик.

Замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что проведение ассамблеи было использовано грузинскими радикалами в качестве предлога для организации беспорядков.

«Радикальная оппозиция, которая устроила весь этот шабаш, использовала факт нашего присутствия там, факт проведения межпарламентской ассамблеи православия как возможность для организации переворота в стране», — рассуждает депутат Госдумы.

По его словам, протестующие руководствовались вовсе не внутриполитическими мотивами. Об этом свидетельствует в том числе тот факт, что первые лица Грузии высказались резко в антироссийском ключе, но это никак не изменило ситуацию.

«То, что сняли Ираклия Кобахидзе, который, кстати, как и президент Зурабишвили, выступил с русофобскими заявлениями, не помешало «наехать» на них и потребовать их снятия. Еще вчера звучали подобные заявления; причем тут наша ассамблея и прочее?» — продолжает российский политик.

Алексей Чепа предположил, что к протестам причастны третьи страны, которые стремятся еще больше оторвать Грузию от России.

«Ясно, что оппозиционная партия Саакашвили, которая призывала полицию объединяться с демонстрантами и выступать против партии «Грузинская мечта», говорит о том, что это — спланированная акция, поддерживаемая некими службами извне Грузии. И эти же службы делают все, чтобы создать проблемы для России», — констатировал депутат Госдумы.

В заключение член нижней палаты российского парламента заметил, что грузинская власть проявила слабость, позволив оппозиции ворваться в здание парламента.

«Слабость проявилась в том, что еще ночью министр внутренних дел заявил о том, что готов уйти в отставку. Все готовы уйти в отставку. Было видно, что охрана парламента не сумела прекратить тот шабаш, который начался в здании. А когда президент заявляет, что деструктивные оппозиционные силы выполняют «план Москвы»… Это говорит о несогласованности действий властей и их неспособности организовать нормальное противостояние с оппозицией. Хотя на самом деле оппозиция не очень-то и сильна», — резюмировал Алексей Чепа.

Отметим, что за беспорядками в Грузии могут стоять Соединенные Штаты и их союзники. Данный факт подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в стране действует несколько западных НКО, которые целенаправленно пытаются внести напряженность между Москвой и Тбилиси. Также жители США и Европы через комментарии в социальных сетях подталкивают население Грузии к противоправным действиям, стремясь таким образом осложнить отношения между двумя государствами.