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Политика

Латвия заявила о трех российских кораблях возле своих границ

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Латвия заявила о трех российских кораблях возле своих границ

Рига, 21 июня. Власти Латвии сообщили об обнаружении трех российских кораблей, которые в течение трех дней по одному появлялись в исключительной экономической зоне республики.

Так, согласно информации Национальных вооруженных сил страны (НВС), 19 июня в 10 морских милях от территориальных вод страны был замечен буксир «Виктор Конецкий», 20 июня — корвет «Мытищи» (в 10,5 морской мили), 21 июня — корвет «Тайфун» (13 морских миль).

Кроме того, сообщения о российском военном корабле возле латвийских вод поступали 16 июня и 19 мая.

Отметим, что министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все российские корабли и самолеты соблюдают международные правила и не нарушают ничьих границ. После 2014 года, когда отношения между РФ и западными странами обострились на фоне украинского кризиса, многие европейские страны стали болезненно воспринимать появление российских кораблей в нейтральных водах и самолетов в международном воздушном пространстве. Так, например, Великобритания регулярно высылает свои суда на сопровождение российских военных кораблей каждый раз, когда они проходят через Ла-Манш.

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Автор: Антон Соколов
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