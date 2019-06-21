Погребинский объяснил, почему Зеленский должен как можно скорее освободить Вышинского

Киев, 21 июня. Украинский президент Владимир Зеленский должен быть заинтересован в том, чтобы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского как можно скорее отпустили под домашний арест или под залог, заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Это был бы один слабый сигнал о том, что с Зеленским можно хоть о чем-то договариваться. Это также позволит Москве сделать определенные шаги навстречу Киеву», —пояснил политолог.

Он также указал на то, что сейчас на Украине активно обсуждается этот вопрос. Например, на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» появилось заявление, в котором упоминается Вышинский в контексте репрессий против инакомыслящих.

«Я думаю, Зеленский может пойти на это и до выборов. Ему нужно хоть что-то, позволяющее заявить, что с Россией начались некие переговоры», — считает Погребинский.

В противном случае, по его словам, Зеленский будет выглядеть человеком, который обманул большую часть избирателей, обещая прекратить войну и ничего для этого не делая.

По мнению другого украинского политолога Алексея Якубина, команда Зеленского занимает выжидательную позицию, хотя им стоило бы уже начать делать какие-то шаги, чтобы показать свое отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

«Но инерцию времен Порошенко пора преодолеть. Только так новая власть покажет, что она действительно новая, а здравый смысл в стране побеждает политическую истерику», — подчеркнул он в комментарии изданию «Украина.ру».

Сам Вышинский считает, что Киеву выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. По его мнению, новым киевским властям надо понять, что дело против него «просто позорит страну».