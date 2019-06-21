Путин рекомендовал МИД предупредить россиян об опасности поездок в Грузию

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин рекомендовал министерству иностранных дел предупредить россиян, в частности туристов, о возможной опасности поездок в Грузию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности России обсуждалась текущая ситуация в Грузии. По словам Пескова, участники встречи расценили как очень опасное явление «спровоцированную экстремистскими элементами русофобскую провокацию».

«Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов», — констатировал пресс-секретарь президента России.

В четверг радикалы начали митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Накануне вечером они попытались штурмовать парламент в столице Грузии, где находились россияне. К ним присоединилась оппозиция страны, требуя отставки правительства.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выразил мнение, что провокация в Тбилиси была основана на fake news. По его словам, ее авторами, вероятно, выступили США. Вашингтон заинтересован в расшатывании ситуации в отношениях России и Грузии, считают эксперты.

Доказательством этой версии служит и заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее уверял грузин, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит антироссийский характер. За беспорядками в стране также может стоять Агентство США по международному развитию.