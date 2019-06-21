РЕН ТВ покажет восемь сезонов культового сериала «Игра престолов»

Москва, 21 июня. Телеканал РЕН ТВ специально для поклонников сериала запускает показ всех серий фантастической саги «Игра престолов», сообщили в пресс-службе телеканала.

С 30 июня каждое воскресенье на РЕН ТВ стартует показ экранизации книг Джорджа Мартина. Телеканал покажет сезон за одно воскресенье, таким образом всего за восемь дней зрители увидят все серии «Игры престолов».

Финальным аккордом показа «Игры престолов» станет всероссийская телепремьера восьмого сезона. Для фанатов сериала РЕН ТВ подготовил много сюпризов.

На автобусных остановках в 20 городах России появится 3D-дракон, с которым можно сфотографироваться. Во время показа сериала будут транслироваться кодовые слова, собрав которые можно получить приз.