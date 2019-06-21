Курс биткоина превысил 9,8 тысячи долларов

Москва, 21 июня. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, впервые более чем за год превысила отметку в 9,8 тысячи долларов, о чем свидетельствуют данные торгов.

Стоит отметить, что курс биткоина поднялся выше отметки в девять тысяч долларов буквально на днях, что произошло впервые с мая 2018 года. После этого, как показывает статистика, рост стоимости криптовалюты продолжился.

Согласно данным новостного сайта CoinDesk, который специализируется на биткоинах и цифровых валютах, его стоимость к 15.06 по времени Москвы увеличилась на 2,5% и составила 9806,8 доллара.

По словам экспертов, в целом с начала 2019 года биткоин подорожал на 164%. Однако курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года. Тогда он был близок к 20 тысячам долларов.

Напомним, в конце февраля Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам о легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов выражал мнение, что в последнее время настроения на рынке поменялись, к тому же могли зайти крупные покупатели, что может вызывать резкое подорожание биткоина. Он считает, что «история с циклом падения закончилась» и стоимость криптовалюты будет расти в течение года-двух.