Крид ответил на обвинения в плагиате песни сына Уилла Смита

Москва, 21 июня. Популярный российский исполнитель Егор Крид ответил на обвинения в плагиате со стороны некоторых из своих слушателей. Певец опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором композитор лейбла Black Star Алекс Давиа объясняет, почему в новой песне Крида «Грехи» нет заимствований из композиции «Blue» рэпера Джейдена Смита — сына актера Уилла Смита.

Ранее некоторые фанаты в комментариях на странице Крида в соцсети написали, что «Грехи» напоминает песню «Blue».

Егор Крид в описании к видео признался, что ему нравится работа сына Уилла Смита еще со времен его роли в ремейке фильма «Каратэ-пацан». Он также отметил, что композиции, которые Джейден создает в последние годы, очень сильно отличаются от всего, что выпускают в этом жанре.

«СМИ начали везде писать, что трек «Грехи» — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие», — написал Егор Крид в соцсети.

Певец добавил: возможно, когда он совместно с Давиа работал над своей композицией, «где-то в голове играл альбом Джейдена». Однако он обратил внимание слушателей на то, что «нот всего семь», и многие музыкальные композиции так или иначе имеют между собой сходство.

«Не сплагиатил, а вдохновился!» — говорится в записи к видео.

Ранее Егор Крид рассказал, почему решил покинуть лейбл Black Star. По его словам, он решил не продлевать контракт, поскольку перерос этот этап своей карьеры. По словам музыканта, он сам пишет свои песни и занимается монтажом клипов, а потому больше не хочет работать «под продюсером».