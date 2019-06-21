Москва, 21 июня. Родственники российской певицы Юлии Началовой уже могут наследовать ее имущество. Нотариус, имя которого не раскрывается, рассказал, что вопрос о том, кто и как распорядится вещами покойной певицы, до сих пор остается открытым. Экспертом были названы основные наследники состояния Началовой.

Юрист объяснил, что российское законодательство имеет семь очередей наследования. В первую входят самые близкие родственники — дочь Началовой Вера и ее родители. Как пишет издание «Дни.ру», основная часть состояния исполнительницы будет поделена между девочкой, Виктором и Таисией Началовыми поровну.

Как ранее писали средства массовой информации, часть своих вещей женщина могла оставить своему PR-менеджеру Анне Исаевой. Артистка всецело доверяла ей и относилась как к родной сестре.

Ранее сообщалось, что наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей. Об этом рассказал друг скончавшейся исполнительницы шоумен Егор Иващенко. Иващенко участвовал в различных популярных телепроектах, в том числе в «Фабрике звезд». С Началовой они познакомились на шоу «Один в один», где певица была наставницей артиста.

Юлия Началова делилась с другом не только профессиональными секретами, но и тайнами личной жизни. Как рассказал Иващенко, у певицы были прекрасные отношения с первым мужем, футболистом Евгением Алдониным. Началова считала бывшего супруга самым близким другом. По словам Егора Иващенко, о хорошем отношении к бывшей жене и к дочери свидетельствует шикарная квартира, подаренная футболистом.

Также артист рассказал, что футболист не забирал дочь у родителей Юлии. Семья устроила совет, на котором было принято решение, что девочка останется с отцом, а бабушки и дедушки будут забирать Веру на выходные, поскольку детям очень важна близость хотя бы с одним из родителей. Иващенко подчеркнул, что Алдонин не тот человек, который будет устраивать скандалы и выкрадывать ребенка, как это происходит, например, в семье Жанны Фриске.

Кроме того, артист отметил, что друзья Началовой шокированы массовым паломничеством на могилу певицы. Например, поклонники «заряжают» воду и крем возле места захоронения артистки. Егор Иващенко отметил, что Началову не оценили при жизни, хотя она была талантливейшим человеком. Артист считает, что люди могут приходить на могилу из чувства вины за то, что не смотрели клипы и не слушали песни исполнительницы при ее жизни.