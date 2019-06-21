Путин обсудил с Совбезом РФ провокации в Грузии

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ ситуацию в Грузии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — подчеркнул представитель Кремля.

Министерство иностранных дел получило рекомендацию предупредить россиян, которые уже находятся или собираются ехать в Грузию, о возможной опасности со стороны экстремистов.

Последние события в Грузии ранее оценила спикер МИД РФ Мария Захарова. Она назвала протестные выступления «песней безумству» и «кошмарной провокацией». Дипломат подчеркнула, что российская делегация прибыла в Грузию «по приглашению и с мирными целями по линии православного форума». Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента, а "он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя».

«И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Гаврилов «никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности». Кроме того, Захарова не исключила, что беспорядки и митинги происходит на фоне «неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию».

Эксперты считают, что к организации протестных акций в Грузии причастны США. Сейчас в Тбилиси работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. За беспорядками в стране также может стоять Агентство США по международному развитию.

На это указывает и то, что радикалы развернули у здания грузинского парламента флаги США и Украины, а в соцсетях пользователи из Штатов и ЕС активно провоцировали и подстрекали грузин наращивать антироссийскую борьбу.

Одним из требованием митингующих была отставка спикера парламента Грузии. Сегодня решение об этом было принято на заседании партии «Грузинская мечта».

По последним данным, в ходе протестов в Тбилиси пострадали не менее 240 человек. 102 из них попали в больницу. Замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа уточнила, что 80 из 240 пострадавших — полицейские. Двое находятся в тяжелом состоянии.