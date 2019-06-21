Отец Дзюбы высказался о реакции сына на шаурму во время прямой линии

Москва, 21 июня. Отец футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы Сергей прокомментировал реакцию сына на видеообращение блогера Амирана Сардарова к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Во время прямой линии с главой государства блогер, помимо вопроса о надежном Интернете, пригласил Путина попробовать его шаурму. Дзюба, находившийся в это время в студии, во время такой «рекламы» что-то сказал своему соседу, актеру театра и кино Александру Петрову. Пользователи Сети предположили, что нецензурно выругался, напомнил «Царьград».

Сергей Дзюба, комментируя распространившиеся в Сети сообщения о том, что футболист матюгнулся во время прямой линии, заявил, что «это выдумки журналистов».

«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», — сказал отец капитана сборной России по футболу в беседе с «Ридусом».

Ранее Сардаров высказал своем мнение касательно негативной реакции Дзюбы на рекламы шаурмы. По его мнению, профессиональный спортсмен выругался, поскольку ему стало обидно, что «предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», сообщил телеканал «360».