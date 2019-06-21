VJ Хоббит предположил, как экс-ведущий MTV Рольник мог отравиться алкоголем

Москва, 21 июня. Работавшие на MTV с Михаилом Рольником ведущие Сергей Кормилицын, известный как VJ Хоббит, и Михаил Климов, известный как VJ Chuck, не замечали у коллеги проблем с алкоголем.

Врачи уже больше недели борются за жизнь Рольника, который отравился некачественным алкоголем. Бывшие коллеги ведущего MTV отметили, что не замечали у него проблем со спиртным. Однако VJ Chuck предположил, что знакомый мог с кем-нибудь выпить за компанию, так как всегда был открытым к общению человеком.

«Может, кто-нибудь что-нибудь подмешал. Просто, может, кто-то на улице сказал: «О ребят, давайте выпьем?», — «Давайте выпьем», — приводит слова Климова телеканал «360».

Он отметил, что в последний раз видел коллегу примерно пять лет назад. Столько же не виделись Рольник и Кормилицын. VJ Хоббит при этом тоже подтвердил, что не помнит, чтобы Рольник сильно выпивал.

Ранее подруга и соведущая Рольника Ася Калясина сообщила, что отравившегося знакомого ввели в состояние медикаментозной комы. Она отметила, что экс-ведущий не дышит. По словам девушки, у него была пневмония, поэтому он находится на искусственной вентиляции легких.

Калясина добавила, что у Рольника много диагнозов и разных проблем, которые врачи стараются решать постепенно. Она уточнила, что он находится в надежных руках главного врач Боткинской больницы, однако «никаких прогнозов особо никто не делает».