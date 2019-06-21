В Госдуме отвергли идею МВД расширить полномочия дорожных инспекторов

Москва, 21 июня. Эксперты МВД РФ предложили внести изменения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков рассказал, почему данные изменения никогда не будут применены. Об этом сообщил «Инфореактор».

На научно-практической конференции в центре безопасности дорожного движения МВД прозвучали предложения расширить полномочия инспекторов, дать им возможность лишать нарушителя водительского удостоверения до решения суда. Многие участники считают действующий кодекс, который был принят 17 лет назад, устаревшим.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с iReactor заявил, что о подобных поправках в КоАП слышит впервые и что Госдума их все равно не примет.

«Не будет этого никогда. Ограничить водителя в правах может только суд, а суд может признать его невиновным. С какого перепуга должны его ограничивать, если еще неизвестно решение суда? Суд может найти обстоятельства, которые могут лечь в основание оправдания данного водителя. Это похоже на следственный изолятор, в котором люди проводят годы, а потом оказывается, что они невиновны. Но поскольку они уже отсидели, им тем не менее выносят обвинительный приговор», — рассказал Лысаков.

Подобная практика уже была в России, возвращаться к ней нет смысла, как объяснил депутат. По закону, водитель имеет право сдать свое удостоверение после решения суда. Если по решению суда, нарушитель не сдаст водительские права, он будет нести административную ответственность. Начало наказания – фактическая сдача удостоверения.