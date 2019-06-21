МВД РФ выявило нарушения при задержании Голунова

Москва, 21 июня. Внутренняя служба ГУ МВД РФ по Москве выявила нарушения в действиях сотрудников полиции, которые задерживали журналиста Meduza Ивана Голунова. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МВД России.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже распорядился подготовить предложения по созданию специальных подразделений, которые будут следить за деятельностью полицейских, расследующих дела, связанные с наркотиками, передает ТАСС.

«Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков», — сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующее решение министр принял после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой был поднят вопрос о превышении полномочий сотрудников полиции. Новая структура будет сформирована в составе Службы собственной безопасности МВД. В ближайшее время необходимо определить численность создаваемых подразделений, определить их конкретные задачи и решить другие организационные вопросы.

Напомним, что накануне состоялась прямая линия с Путиным, во время которой президенту задали вопрос о журналисте Meduza Иване Голунове, задержанном по подозрению в сбыте наркотиков. Глава государства отметил, что уголовное дело против Голунова в итоге было прекращено, и теперь задача следователей — установить всех виновных в этой ситуации.

Он обратил внимание на то, что власти быстро отреагировали на инцидент. Так, например, вскоре после закрытия дела Голунова в отставку ушли нескольких генералов полиции. Кроме того, накануне был арестован бывший начальник отдела полиции Московской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Следствие подозревает полицейского в том, что он подбросил наркотики подозреваемому, чтобы сфабриковать уголовное дело.