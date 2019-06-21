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«Спартак» готов отдать за хавбека «Лейпцига» 15 млн евро

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«Спартак» готов отдать за хавбека «Лейпцига» 15 млн евро

Москва, 21 июня. Португальский полузащитник «РБ Лейпциг» Арминд Брума может перейти в стан московского «Спартака». За переход 24-летнего хавбека красно-белые готовы заплатить 15 млн евро.

Об интересе руководства «Спартака» к Бруме рассказал агент футболиста в интервью для Record. При этом он отметил, что заинтересованы в спортсмене голландский ПСВ и клуб из Эйндховена.

При этом сам Брума хочет вернуться на родину и играть за «Порту», отмечает «Свободная пресса». Однако пока «драконы» не готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.

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Автор: Игорь Федоров
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