«Спартак» готов отдать за хавбека «Лейпцига» 15 млн евро

Москва, 21 июня. Португальский полузащитник «РБ Лейпциг» Арминд Брума может перейти в стан московского «Спартака». За переход 24-летнего хавбека красно-белые готовы заплатить 15 млн евро.

Об интересе руководства «Спартака» к Бруме рассказал агент футболиста в интервью для Record. При этом он отметил, что заинтересованы в спортсмене голландский ПСВ и клуб из Эйндховена.

При этом сам Брума хочет вернуться на родину и играть за «Порту», отмечает «Свободная пресса». Однако пока «драконы» не готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.