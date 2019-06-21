Организатор МАП Куцнашвили подал в отставку на фоне митингов в Тбилиси

Тбилиси, 21 июня. Организатор Международной ассамблеи православия и депутат грузинского парламента Закария Куцнашвили подал в отставку на фоне митингов в Тбилиси.

Парламентарий руководил грузинской делегацией ассамблеи, а также был организатором и инициатором мероприятия, которое стало причиной массовых митингов в столице страны.

«Мир и согласие намного ценнее для меня, нежели депутатский мандат», — объяснил он свое решение.

На этой неделе в Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Участниками этого мероприятия стали, в том числе, и делегаты из России во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат, открывая сессию, сидел в кресле спикера парламента. Это вызвало протесты, хотя сам парламентарий заявлял, что он не сам выбрал это место. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

К зданию парламента начали стихийно стекаться радикально настроенные граждане. Они требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.