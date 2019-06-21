Иран объяснил, почему не стал сбивать нарушивший воздушное пространство самолет США

Тегеран, 21 июня. Тегеран не стал сбивать американский самолет P8 с 35 людьми на борту, летевший рядом с беспилотником и нарушивший воздушное пространство Ирана, сообщил командующих командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Иранский военный, чьи слова приводит агентство Tasnim, объяснил, что Тегеран не стал сбивать американский самолет P8, который нарушил воздушное пространство Ирана, поскольку, «сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам».

КСИР ранее сообщил, что иранские военные сбили у входа в Персидский залив американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. США утверждают, что летательный аппарат был сбит в международном пространстве, отметил «Взгляд.ру».

Ранее в Тегеране показали, предположительно, обломки сбитого американского беспилотника, сообщил «Царьград». Иранские военные заявили, что извлекли обломки на территории Ирана, что доказывает нарушение летательным аппаратом воздушного пространства республики.