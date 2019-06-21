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Источник оценил вероятность возвращения Паредеса в «Зенит»

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Источник оценил вероятность возвращения Паредеса в «Зенит»

Санкт-Петербург, 21 июня. Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может вернуться в состав «Зенита», однако в петербургском клубе сомневаются в целесообразности возвращения аргентинца. Об этом заявил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника издания, сине-бело-голубых смущает высокая трансферная стоимость игрока, а также рациональность его возвращения со спортивной точки зрения. При этом не исключен вариант, что на приемлемых для «Зенита» условиях Паредес вернется в клуб.

Однако при таком раскладе, добавил источник, «ПСЖ» придется серьезно снизить свои трансферные запросы: «Зенит» не хочет платить больше 20 миллионов евро за аргентинца. В то же время, французский клуб не горит желанием отправлять Паредеса в аренду, что могло бы устроить петербуржцев.

Напомним, «Зенит» подписал Паредеса летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. На счету 24-летнего полузащитника: 61 матч, 10 голов и 15 голевых передач за петербургский клуб. Зимой 2019 года он был продан в «ПСЖ» за 40 миллионов евро, однако не смог закрепиться в составе парижан.

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Автор: Сергей Петров
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