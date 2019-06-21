Католики и православные встретились в Москве накануне визита Путина в Ватикан

Международная конференция с участием представителей Ватикана особенно важна накануне визита президента РФ Владимира Путина в это государство. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Институт стал главным организатором конференции «Модели и практики святости в церковных традициях Востока и Запада», прошедшей в Москве 19–20 июня.

«Встречи с участниками Папского комитета исторических наук уже стали традиционными. В течение двух десятилетий каждый год или раз в два года представители Ватикана, Московской патриархии, российские и зарубежные ученые встречаются, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся христианства и культуры», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, этот канал связи с Ватиканом одобряют в администрации президента.

«Я докладывал лично Владимиру Путину об этой конференции. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров не раз отмечал, что данный канал связи с Западом важен для России в сложной внешнеполитической ситуации. Поскольку Папский комитет — это не просто Католическая церковь, это государственная структура Ватикана. Надо иметь в виду, что его члены имеют большое влияние в католическом мире в целом», — рассказал ученый.

Он убежден, что подобные контакты содействуют нормализации отношений между Россией и Западом.

«Наши мероприятия с участием представителей Ватикана отличаются тем, что на них, по предварительной договоренности, никогда не обсуждаются вопросы, которые могут привести к острой политической полемике. Мы обсуждаем сугубо научные вопросы, изучаем те общие мировоззренческие ценности, которые существуют у России и Европы», — отметил Александр Чубарьян.

Несколько предыдущих конференций было посвящено изучению истории связей России и Ватикана.

«Это были противоречивые отношения, совершенно очевидно. Тем не менее они существовали на протяжении веков», — отметил ученый.

В этом году впервые тема конференции, в которой принимают участие не только историки из Ватикана, но и из Болгарии, Австрии, Словакии, в большей степени религиозная, чем историческая.

«Это было предложение ватиканской стороны. Мы решили, что вопросы канонизации как общехристианских святых, так и тех, кто был прославлен позднее, когда церковь уже разделилась на Восточную и Западную, интересны и в общегражданском контексте», — заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН.

По его словам, в Ватикане интересуются историей России, православия, христианства в целом.

«Это отражает общий настрой Ватикана, который считает, что с Россией надо поддерживать конструктивные отношения», — отметил собеседник ФАН.

Между тем не секрет, что отношение большинства православных к Католической церкви настороженное, если не сказать больше.

Архимандрит Русской православной церкви Макарий Веретенников, принявший участие в конференции, считает, что подобные встречи помогают расширить знания о тех страданиях, которые принимали христиане за свою веру во всем мире.

«Тема почитания святых, в частности мучеников, — это тема, которая должна вдохновлять всех нас. Святые — это угодники Божьи, мы должны им подражать в своем шествии ко Христу. Подобные конференции дают возможность больше узнать о тех подвижниках, которые страдали в Европе. Да, в других исторических, религиозных обстоятельствах. Но тем не менее они совершали духовный подвиг. Страдания за Христа всегда дают духовный опыт», — рассказал отец Макарий в интервью корреспонденту ФАН.

Аббат Бернардо Джанни (Флоренция) отметил, что советует молодым итальянцам обращать внимание на духовные практики православия.

«Мы, католики, утратили безмолвие и созерцательность, к вопросам веры мы относимся более практично. Именно поэтому молодежь в Европе порой обращается к религиозным практикам Востока — буддизму, конфуцианству, но я советую им обращать внимание на православие, где христианство сохранило глубину созерцательности», — рассказал Бернардо Джанни.

Монахиня Серафима принадлежит Элладской православной церкви.

«Я принимаю участие в конференции, чтобы почерпнуть какие-то знания о христианстве, которое изначально было единым», — заявила она в интервью корреспонденту ФАН.

По ее мнению, всегда можно получить какие-то знания, составить о них мнение, обогатить кругозор, не отказываясь от своей веры и этических принципов. Никакого сближения между православными и католиками не существует, считает монахиня Серафима.

«Всерьез вопрос об объединении католиков и православных никогда не ставился. Православные считают, что если и объединяться, то на основе православия, католики — с точностью до наоборот. Так это все и остается уже много времени», — отметила собеседница Федерального агентства новостей.

Касаясь событий на Украине, монахиня Серафима отметила, что Элладская православная церковь не признала ПЦУ, потому что у «митрополита Епифания» не было канонического рукоположения.

«Отношение к тому, что сделал патриарх Варфоломей, в Элладской православной церкви спорное. Мы, монахи, молимся за мир в православном мире и во всем мире. А от политики стараемся держаться в стороне. Конечно, мы сочувствуем православным на Украине, подвергающимся гонениям, молимся, чтобы как-то все это уладилось», — резюмировала собеседница ФАН.

20 июня стало известно, что на «соборе» в Киеве «Украинская православная церковь Киевского патриархата» отказалась признавать Томос, выданный главой Фанара «Православной церкви Украины». УПЦ КП отказалась также делиться своим имуществом с ПЦУ. В частности, в постановлении «собора» сказано, что все монастыри города Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевской Богуславский, как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии.

21 июня стало известно, что глава раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет попал на украинский сайт «Миротворец».