Ford продаст свое производство в России

Москва, 12 июня. Автоконцерн Ford погасил свой долг перед Внешэкономбанка в 39 млрд рублей и стал полноправным собственником своих заводов, расположенных в России. Об этом в пятницу заявил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что теперь американский автогигант намерен выставить на продажу производственные мощности во Всеволожске и Набережных Челнах.

«На сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов», — отметил Мантуров.

Отметим, что в марте компания Ford приняла решение прекратить выпуск легковых автомобилей в России и сконцентрироваться на сегменте легкого коммерческого транспорта. Она закрывает заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Руководство предприятия предложило российским работникам завода Ford Sollers выплату от 5,5 до 12 месячных окладов в случае добровольного увольнения.