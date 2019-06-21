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Экономика

Ford продаст свое производство в России

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Ford продаст свое производство в России

Москва, 12 июня. Автоконцерн Ford погасил свой долг перед Внешэкономбанка в 39 млрд рублей и стал полноправным собственником своих заводов, расположенных в России. Об этом в пятницу заявил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что теперь американский автогигант намерен выставить на продажу производственные мощности во Всеволожске и Набережных Челнах.

«На сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов», — отметил Мантуров.

Отметим, что в марте компания Ford приняла решение прекратить выпуск легковых автомобилей в России и сконцентрироваться на сегменте легкого коммерческого транспорта. Она закрывает заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Руководство предприятия предложило российским работникам завода Ford Sollers выплату от 5,5 до 12 месячных окладов в случае добровольного увольнения.

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Автор: Антон Соколов
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