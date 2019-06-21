Защита полковника Захарченко показала «настоящего владельца» миллиардов

Москва, 21 июня. Защитники бывшего полковника Дмитрия Захарченко представили так называемого «настоящего владельца миллиардов», найденных у подзащитного.

Мужчина снял видеообращение. Некий Владимир Разгонов заявил, что является владельцем более 124,8 миллиона долларов, более 1,17 миллиона евро и более 342, 28 миллиона рублей. Оттуда у него появились такие внушительные суммы, автор видео не сообщил.

По его словам, сотрудники Следственного комитета вынесли эти деньги в 2016 году из квартиры его жены. После этого в СК РФ признали, что деньги не имеют отношения к преступлениям Захарченко, но суд решил их обратить в доход.

«Только вот решение исполнить не получилось, — приводит его слова Национальная служба новостей, — так как часть денег были украдены».

Разгонов добавил, что пытался вернуть средства через российский суд, однако затем обратился в ЕСПЧ. По видео видер, что мужчина во время записи читает текст за кадром.

Защиту бывшего полковника Захарченко представляет целая групп юристов — правозащитники Юрий Новиков, Виктор Емельянов, Александр Горбатенко и Валерия Туникова, а также председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

10 июня Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор экс-полковнику министерства внутренних дел РФ Дмитрию Захарченко по делу о коррупции. Он был осужден на 13 лет колонии. Его адвокаты добиваются, чтобы с него сняли все обвинения.