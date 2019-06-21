Петербуржцев и москвичей ждет жара в выходные

Москва, 21 июня. Платформа Gismeteo рассказала о погоде на грядущие выходные в Москве и Петербурге.

Согласно прогнозам, невыносимая жара покинет Петербург, однако в Северной столице будет по-прежнему тепло. Синоптики обещают +23, отметила «Свободная пресса».

В Москве в субботу ожидается температура выше 30 градусов тепла, а в воскресенье +27. При этом 23 июня синоптики обещают дождь с грозами.

Синоптики также отметили, что прохладные воздушные волны начнут поступать в северо-западный регион России, преодолеют Уральские горы и доберутся до Тюмени.

Дождевой фронт принесет ненастную погоды и в Архангельскую область, и в Коми. Непогода также ожидается на севере и северо-восточных районах Урала.