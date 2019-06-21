Эксперт предложил привязать штрафы за нарушение ПДД к уровню дохода

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что в России водители, решившие управлять автомобилем в нетрезвом виде, обязаны отвечать за содеянное по всей строгости, если по их вине погибли люди.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он также сказал, что поддерживает прогрессивную шкалу штрафов за нарушение правил дорожного движения (не за все, но за определенную часть) и наказание в зависимости от доходов автомобилистов.

Один из соавторов разрабатываемой сейчас национальной стратегии борьбы с пьянством за рулем коснулся многих тем, которые имеют отношение к езде по российским дорогам.

«Везде должна быть адекватность и неотвратимость наказания»

— Антон Владимирович, скажите, вы поддерживаете начисление штрафов в зависимости от доходов?

— Да. Это же справедливо.

— Очень часто в Москве можно видеть такую ситуацию: висит знак «Остановка запрещена» (а вместе с этим и, соответственно, стоянка), и далее у обочины стоят машины с открытыми багажниками — преимущественно Mercedes, BMW, Audi, Infiniti и тому подобное…

— Больной вопрос! Это же самые дорогие автомобили, еще и с личными водителями. Мое мнение — с ними надо бороться жестче. У них штрафы должны быть существенно больше — за эти закрытые номера и поднятые багажники. Просто надо научиться все это дело администрировать, чтобы не случилось так, что человек открыл багажник, чтобы достать детскую коляску, и получил штраф. Такой, как, например, и у водителя Rolls-Royce, скрывающего свой номер. Стыдоба и срамота!

— Еще одна острая тема — мотоциклисты. Как-то вообще можно, если уж не ликвидировать полностью, то хотя бы уменьшить количество езды в междурядье или за сплошной линией у краев трасс?

— Мотоциклисты — такие же участники дорожного движения, и мы обязаны сделать так, чтобы они соблюдали ПДД.

— Мало кто из них соблюдает…

— К сожалению. Я считаю, что Госавтоинспекция должна регулировать этот вопрос, а не смиряться с ним. Потому что все участники дорожного движения должны быть равны перед законом. Везде должна быть адекватность и неотвратимость наказания. Это в интересах и самих же мотоциклистов, потому что огромное количество этих людей попадает в аварии, калечится и гибнет. Вседозволенность и безнаказанность, конечно же, приводят к определенному поведению на дороге.

— Человек за рулем легковушки перестраивается, смотрит в левое боковое зеркало, там вроде бы все «чисто», и, предположим, на мгновение отвлекается, а между рядов уже летит мотоциклист. И все: тот врезается в эту машину, и хорошо, если не погибает.

— Совершенно верно. Но есть и другой момент — когда мотоциклист едет по правилам дорожного движения, а автомобилист, наоборот, где-то его не пропускает или еще что-нибудь делает… Да, ни у кого нет обязанности пропускать, но существует же определенная этика! Многие автомобилисты соблюдают ее. Я считаю, что вообще всем людям надо стараться пропускать друг друга и вести себя этично на дорогах. Это приведет к более комфортной езде для всех.

— Почему у нас не слишком эффективна борьба с опасным, а то и временами агрессивным, вождением?

— Понимаете, в чем дело. У нас, к сожалению, сотрудников ГАИ на дорогах начали менять на камеры, которые опасное вождение не фиксируют. Да, есть скрытые патрули. По идее, они эффективны. Просто надо вернуть гаишников на улицы!

— Да, число инспекторов на дорогах в последние годы заметно уменьшилось. А как, скажите, бороться с теми людьми, которые принципиально не покупают полис ОСАГО и вообще ездят без него?

— Ну, за это же есть штраф.

— 800 рублей. В течение двадцати дней можно заплатить 400. И люди все равно продолжат ездить без ОСАГО.

— Знаете, мы можем устанавливать различные правила, но если никто не будет заниматься этим вопросом, то ничего у нас не изменится. В ГАИ говорят: «У нас не хватает людей» — и как бы снимают с себя обязанности.

«ГАИ должна заниматься администрированием и регулированием»

— Известны случаи, когда после ДТП водителям предлагают самим приезжать в отделения: «У нас нет людей на выезд к вам». Но они же должны все замерить, сфотографировать, зафиксировать, запечатлеть... «Ну, вы там сами пофоткайте, приезжайте, и мы будем оформлять».

— Именно так.

— Считаю, что для нашей страны все же, в первую очередь, важна профилактика, а не карательные меры. Но профилактикой, в принципе, как таковой…

— …никто не занимается. Хотя, в частности, Москва неплохо решает вопросы транспортной инфраструктуры. Потому что такие вещи, как, например, разделение встречных потоков, конечно же, существенно снижают аварийность на дорогах, травматизм и смертность, в том числе среди детей. Но вообще это немало зависит и от состояния дорожного полотна.

— Да, тоже ведь немаловажная тема.

— Поэтому Госавтоинспекция все-таки должна заниматься администрированием и регулированием. Многие говорят: «Посмотрите, в Европе полицейских на дорогах практически нет». Но у нас уровень сознания совершенно другой. Тут нельзя сравнивать! Как вообще можно сравнивать?

— Культура не та?

— Да, правовая культура существенно ниже. А ее надо воспитывать. Но никто же не занимается этим вопросом.

— Кто обязан им заниматься?

— Школа, институт, телевидение…

— Что последнее, по-вашему, должно делать?

— Отстаивать нормы права, нормы морали в обществе. Я считаю, что телевидение должно нести воспитательную функцию.

— Но вы же видите, что у нас, в основном, показывают?

— ТВ несет антивоспитательную функцию. Потому что гонится за рейтингами.

— Большинство телепрограмм, телефильмов, сериалов — в основном, на криминальную тему.

— Поэтому что мы людям показываем, то на улицах, в частности, и получаем.

— А, с другой стороны, если будут показывать только доброе и светлое, ну, наверное, никто не будет это смотреть?

— Почему?

— Как-то складывается такое мнение, что куда больше будут смотреть, скажем, сериал «Ментовские войны»…

— Неправда! Посмотрите на телеканал «Спас», который делает Борис Корчевников! У него рейтинги в три раза повысились.

— По сравнению, с каким периодом времени?

— С предыдущим, двухлетней давности, когда Корчевников пришел на канал руководителем. Если ты делаешь хороший, качественный, добрый контент, люди это смотрят.

— Ну да, есть же еще, например, телеканал «Культура».

— Люди и его тоже смотрят. Но надо понимать, что у нас государство в любом случае влияет на телевидение, и сложно это отрицать. Оно должно через ТВ не только решать свои политические вопросы, но и заниматься профилактикой правонарушений.

— Каким образом?

— Вся проблема этих ток-шоу, в которых я тоже принимаю участие, заключается в том, что они не несут правовой культуры. Да, там обсуждаются какие-то темы — качественно, по-журналистски. Но они не отвечают за компетенцию экспертов, которые туда приходят. Многие люди, к сожалению, с уверенным видом говорят юридически неграмотные речи, и благо, если есть эксперт, который их поправляет.

— А социальная реклама какую-то пользу приносит?

— Все зависит от ее качества. Я считаю, что любой хороший, качественный, добрый ролик приносит пользу. Абсолютно точно!

— Человек, увидев его, как-то задумается, по-вашему?

— Сложно сказать. Дело в том, что все мы разные, и рекламу надо отрабатывать на фокус-группах. К сожалению, часто этого не делается. Зачастую никто не понимает, какую функцию должна нести эта реклама и несет ли она ее вообще. Это другой вопрос. Но она явно не лишняя. Она же не наносит вред. Хотя…

Помню, была какая-то неприятная социальная реклама «Ты на крючке». Помните, у девушки там в губу воткнут какой-то рыболовный крючок? Я считаю, такая реклама очень вредная была. Вот она точно не несла того функционала, который должна была…

«Граждане должны сообщать о нарушениях ПДД»

— Вернемся к теме безопасности дорожного движения. Все знают, что за рулем запрещено пользоваться телефонами. Но то и дело видишь, что очень много водителей — с девайсами в руках. С этим как бороться?

— Ну, если это никто не регулирует, то как с этим бороться? С помощью скрытых патрулей Госавтоинспекции, наверное. Я вам скажу, что даже если на Садовом кольце Москвы их штуки четыре бы ездило, уже существенно снизилось бы количество таких людей.

— Ранее вы, и не только вы, не раз призывали водителей сообщать «куда надо», если они видят нарушение ПДД. В первую очередь, пьяного за рулем.

— Да, мы подвигаем граждан сообщать об этом. Но они видят, что полиция зачастую бездействует по данным фактам. Поэтому люди и говорят: «А зачем я буду сообщать, если толку никакого нет».

Еще через телевидение продвигается такое слово, как «стукач». Сколько раз по ТВ вы слышали, что нужно сообщать? Да кроме нас об этом практически никто не говорит! Зато фразу «Я не стукач» говорят на каждом углу.

— Как-то можно эту ситуацию изменить?

— Нужна пропаганда. Вы что-то увидели, сообщили, и полицейские через день-два позвонили и сказали: «Большое спасибо, ваша информация подтвердилась, человек действительно оказался пьяным». Да вы об этом полгода будете всем рассказывать! Понимаете, в чем разница? И все люди, услышав это, тоже начнут звонить. Потому что поймут — не зря звонок идет.

— Следует ли сделать эту систему анонимной?

— Она на самом деле практически анонимная. То есть если вы звоните по «02» или по «112», ваш номер, конечно, фиксируется. Но не более того.

— А как по телефону передать доказательства? Если, например, кто-то что-то снял на видеорегистратор и решил потом сообщить об этом на официальный сайт ГИБДД. Но там надо рассказать о себе всю информацию, заполнив определенную форму. Может, большинство людей как раз по этой причине не хочет о чем-либо сообщать?

— Такие данные сами по себе нужны для чего? Чтобы вас при надобности можно было пригласить потом в качестве свидетеля — дать показания. Потому что в большинстве случаев без этих свидетельских показаний достаточно сложно разобраться, что там было на самом деле. Я считаю, что в любом случае гражданам не следует переживать. Хотя люди, конечно, видят, какая идет утечка информации из полиции. Вот это плохо.

— Даже опасно — в некоторых моментах.

— Но в целом, мне кажется, принимать анонимные видеосообщения можно. Если на видео факт нарушения ПДД ясен, понятен и очевиден, то это как камера над дорогой. Она же тоже снимает.

— Действительно, камеры снимают, и им же не нужен свидетель.

— Именно.

«Основная задача — не просто ужесточение наказания»

— И, конечно, самая больная и серьезная тема — пьяные за рулем. Вы предлагаете убийство по неосторожности переквалифицировать в умышленное убийство…

— Ну, не только мы.

— Как считаете, это вообще осуществимо? Пойдут наши законодатели на такой шаг?

— Юридически мы не можем назвать это умышленным убийством. Но вот вам наглядный пример. 18 июня была годовщина одной жуткой трагедии. Под колесами лихача погибла беременная женщина по имени Наталья Львова. Она была на 9-м месяце. Убили, получается, двух людей.

Виновник был в состоянии наркотического опьянения, и он же, как мы понимаем, умышленно сел за руль. Значит, и умышленно убил! Да, юридически это не называется умышленным убийством. Но по-человечески именно так и называется.

Вы писали за рулем СМС, и произошло ДТП — вот это по неосторожности. А когда человек сел в наркотическом или алкогольном угаре за руль, он сел умышленно, понимая, что может убить людей.

— Скорее всего, не понимая. И даже не думая.

— Ну, как не понимая? Пусть думает об этом. Тут, да, юридический казус: юридически не совсем правильно, и я это прекрасно понимаю, как юрист. Но закон должен быть справедлив. В первую очередь — к потерпевшему. Ребенок в утробе — тоже ведь человек, я считаю.

— В последнее время все-таки это дело серьезно ужесточается.

— Но основная задача-то — не просто ужесточение, а то, чтобы такой негодяй больше не ездил по дорогам. А это, к сожалению, не решается. Вот вы ездите за рулем?

— Да.

— Когда вас в последний раз остановил гаишник?

— Где-то с месяц назад.

— А до этого?

— Не припомню… Может, год назад.

— Я почему спрашиваю? Как тогда выявить пьяного за рулем? Мы порой сетуем: «Вот гаишник остановил, начал придираться». Да не в этом дело! Посмотрел документы, все в порядке, все нормально, увидел, что человек трезвый, и пожелал счастливого пути. Езжай дальше!

Я приведу один пример. Есть такая операция «Невод», когда в ГАИ чуть ли не все сотрудники выводятся на улицы. То есть их в разы становится там больше. И в эти дни количество выявленных пьяных за рулем тоже становится в разы больше. У меня вопрос: получается, все остальное время они ездят безнаказанно?

— Еще большая проблема — как бы это сказать помягче, некоторые водители дают на лапу сотруднику, и тот отпускает. В том числе и пьяных.

— Тут есть решение! Персональные видеорегистраторы, которые должны быть всегда включены. На гаишников их повесили, но они выключены! Вот какой тогда смысл в видеорегистраторе, который выключен?

— Почему выключен?

— Потому что неправильный регламент использования видеорегистратора.

— Серьезно?

— Да.

— То есть регламент даже по этой теме не проработан до конца?

— Они всем рассказывают сказки, что не хватает батарейки. Да хватает ее! Если у вас вдруг на телефоне батареи не хватает, вы же подключаете его, например, к выносному аккумулятору, правильно?

— А когда сидишь в машине, то можно и там подзаряжать.

— В том числе. Проедете мимо гаишника, не поленитесь — остановитесь, подойдите к нему и спросите: «У вас включен видеорегистратор?» Если да, то у того должна гореть лампочка. Но он не включен! А зачем тогда на нем висит?

— Вопрос…

— Это та же самая глупость, что вместо пистолета класть в кобуру огурец.

«Штраф должен все время увеличиваться»

— Не могу не спросить по поводу проекта Национальной стратегии по борьбе с пьянством за рулем. Вы готовы уже представить ее?

— Пока что собираем информацию, сведения, данные, материалы, которые продолжают поступать. Нам нужно их проанализировать и потом дать свои предложения. Чуть позже мы об этом объявим, потому что здесь очень важно не спешить.

— Если в двух словах, что там может и должно быть?

— Комплексные действия, направленные на недопущение пьянства за рулем. С любой проблемой надо бороться комплексно, понимаете?

— Да.

— И только увеличением штрафов или только увеличением количества сотрудников Госавтоинспекции эту проблему не решить. Поэтому наша задача — проработать все вопросы со всеми экспертами. Вот с ГАИ очень плотно работаем. С рядовыми сотрудниками, которые стоят на дорогах, обсуждаем все эти вопросы.

— А с депутатами?

— И с ними. Мы ото всех собираем информацию. Хотя нам в большей степени, конечно, интересны эксперты. Еще есть контакт с потерпевшими.

— Как насчет педагогов? Детей же надо сразу учить этому…

— Конечно. Если говорить о детях — в юном возрасте закладываются различные инстинкты. И соблюдение ПДД тоже должно быть на уровне инстинктов.

А то ведь что мы видим? У нас дети оканчивают школу и не знают Правил дорожного движения. Да, многие из них останутся пешеходами. С развитием общественного транспорта кому-то уже вообще не нужен будет автомобиль. Многие не получают водительские права, и ПДД они не знают. Хотя должны.

— Да что тут говорить? Взрослые люди не знают! Взять велосипедистов. Мало кто из них слезает со своего «стального коня» при пересечении пешеходного перехода и под руку ведет его.

— А сейчас, кроме велосипедов, есть еще самокаты, гироскутеры, сегвеи и так далее.

— Скажите, а зарубежный опыт как-то учитывается в вашей работе?

— Конечно. Если мы говорим, например, про вождение в нетрезвом виде за рулем, есть очень серьезный немецкий опыт — так называемый «Идиотентест» («Тест на идиотизм» или «Тест для идиотов». — Прим. ФАН).

— В некоторых странах вроде бы есть штрафы за нарушения ПДД в прогрессии. При первом случае, скажем, два евро, потом — четыре, восемь, шестнадцать…

— Вот это на все 100 процентов правильно! Сначала, конечно, нужно предупреждение — в зависимости от нарушения. Но потом штраф должен увеличиваться.

Предположим, вы три раза подряд не остановились на требование сотрудника ДПС, и санкции никак не возрастают. Зачем вам останавливаться? Куда проще постараться уехать от него. Больше 15-ти суток-то все равно не получите.

Один раз он вас останавливает, вы можете его не заметить. Второй раз вас тормозят — тоже якобы не заметили… Но в третий раз вы по-любому его увидите.

Или, например, за неоднократное нарушение скорости свыше 60 километров в час должно быть то же самое наказание, что и за мелкое хулиганство, — административный арест. Можете однажды нарушить на 20, на 30, на 40, даже на 60, если вдруг чего-то там не увидели… Но если уже в третий раз это сделаете, то, извините, — надо посидеть-подумать.

— Рецидив.

— Я за прогрессию при рецидиве.

Ранее Антон Цветков также высказался относительно того, нужно ли совершенствовать в России правила дорожного движения.