Центробанк снизил курс доллара и евро на выходные

Москва, 21 июня. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 22 июня.

Регулятор на официальном сайте снизил курс валют на выходные. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 22 июня составит 63,13 рубля, что на 26 копеек ниже установленного ранее. В то время как евро в субботу подешевеет на 20 копеек и достигнет отметки в 71,35 рубля.

В пятницу на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 27 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 63,16 рубля, тогда как евро — 71,31 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Накануне стало известно о том, что курс доллара к рублю на Московской бирже снизился до отметки менее 63 рублей, опустившись до минимума впервые с августа прошлого года. При этом курс евро достиг отметки в 70,98 рубля. В последний раз официальная валюта стран «еврозоны» находилась на отметке ниже 71 рубля 6 апреля прошлого года.

Как отметили эксперты, российская национальная валюта укрепляется на фоне роста цены нефти. По их данным, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,22% и составила 64,43 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что третий человек в мире стал обладателем капитала в размере 100 миллиардов долларов. Им является президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно.