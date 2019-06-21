Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

«Химическое крыло» «Нусры»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию против Сирии в Идлибе

45
0 Оставить комментарий

«Химическое крыло» «Нусры»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию против Сирии в Идлибе

Источник в спецслужбах Сирийской Арабской Республики сообщил ФАН, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят новую провокацию с применением химического оружия против турецких военнослужащих и мирного населения на юге Идлибской зоны деэскалации.

Главари террористических группировок планируют серию обстрелов наблюдательных постов вооруженных сил Турции, расположенных в районе населенных пунктов Мурек и Джабаль аз-Завьят (Сахрия), с последующим обвинением правительственных войск Сирии в применении химического оружия.

Инсценированные последствия химических провокаций будут фиксироваться на видеокамеры «Белыми касками». В съемочную группу также могут войти журналисты американского телеканала CBS News, получившие разрешение для работы в зоне Идлиба от главарей «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ).

Также у сирийской разведки имеется информация, что главарями «Хайят Тахрир аш-Шам» согласовано проведение двух постановочных акций в населенных пунктах Серакиб и Джарджаназ провинции Идлиб. В их окрестностях сотрудниками «Белых касок» за денежное вознаграждение в размере 200 долларов уже набраны группы детей для участия в видеосъемках «последствий» химатак.

Кроме того намечено несколько резервных вариантов организации химических провокаций, предполагающих нанесение боевиками ударов с отравляющими веществами из населенного пункта Кафр-Рухин по Джиср Аш-Шугуру и Маарет ан-Нуману. А также подрыв начиненного химикатами самодельного взрывного устройства на занимаемых террористами позициях в районе Джарджаназа в случае нанесения ударов по ним авиацией ВВС Сирии или ВКС России.

Подготовку и координацию провокаций боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществляет ее новая структура — «Химическое крыло» («Фар Кимави»). Оно было создано террористами в конце прошлого месяца. Тогда же была предпринята одна из последних попыток джихадистов и их покровителей беспочвенно обвинить Дамаск в использовании запрещенных отравляющих веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров