Пенсии и зарплаты бюджетников вырастут в ЛНР с 1 июля

Луганск, 21 июня. Размеры базовых окладов сотрудников госучреждений, а также пенсий увеличатся с 1 июля в Луганской народной республике. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, Совет министров ЛНР принял ряд постановлений, которые предусматривают повышение пенсий, социальных пособий, страховых выплат и заработных плат. Она сообщила, что размер минимальной пенсионной выплаты с 1 июля в республике составит четыре тысячи рублей, то есть, увеличится на 25% от действующего размера выплаты (3194 рубля). По словам Малаховой, повышение пенсий коснется около 425 тысяч пенсионеров ЛНР.

Также она сообщила, что принятые нормативные акты предусматривают повышение базовых окладов (тарифных ставок) работников госучреждений на 35%.

«Таким образом, базовый оклад (тарифная ставка) первого разряда будет составлять 4814 рублей (до повышения — 3566 рублей)… Хочу напомнить, что до принятия постановлений размер минимальной заработной платы составлял 3565 рублей», — пояснила она.

Она подчеркнула, что повышение заработных плат коснется бюджетников: всех без исключения сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и спорта. Принятые постановления также устанавливают повышение должностных окладов государственным служащим. Министр уточнила, что принятые меры направлены на поэтапное повышение уровня жизни жителей ЛНР.