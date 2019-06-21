Шеф-повар раскрыл секрет идеальной окрошки

Санкт-Петербург, 21 июня. Правилами приготовления окрошки, одного из любимых блюд россиян, поделился шеф-повар ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин.

Одного и правильного рецепта окрошки нет. Каждый готовит летний суп по-своему: кто-то заправляет суп кефиром, кто-то квасом, другие выбирают минеральную воду. Однако от ошибок в приготовлении супа не застрахован никто.

Одним из компонентов, который испортит ваше блюдо, может стать заправка. При приготовлении классического варианта окрошки с квасом — не торопитесь брать первый попавшийся напиток, делится Гришечкин. Большая часть производителей делает квас сладким, что совсем не подходит для окрошки. Вашим выбором должен стать «бочковый» квас, который имеет кисловато-резкий вкус, как правило, такой квас выпускается с пометкой «окрошечный». Либо приготовьте напиток самостоятельно.

Ваш суп не будет насыщенным и ароматным, если вы забудете про специи, горчицу или хрен. Дополнить окрошку так же можно зеленым луком и укропом, советует шеф-повар.

Другой ошибкой могут стать слишком мелко нарезанные ингредиенты. Все составляющие должны чувствоваться, а не превращаться в однородную массу.

Своим рецептом окрошки поделился шеф-повар Игорь Гришечкин. Для начала широкой соломкой нарежьте пастрами (копченая говяжья грудинка), выложите по кругу тарелки, а затем смажьте горчицей. На мясо сложите щавель, петрушку, редиску соломкой и огурцы кубиками. Далее украсьте укропом, петрушкой, а сверху посыпьте натертым яичным желтком. Блюдо дополните холодным квасом, цитирует шеф-повара «Аргументы и факты».