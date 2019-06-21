Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал его братом

Минск, 21 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.

«Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», — сказал белорусский лидер, встречаясь с прибывшим в Минск на открытие Европейских игр Кадыровым.

Лукашенко отметил, что испытывает теплые чувства к Кавказу и жителям региона. Он назвал их «крепкими людьми».

Глава Белоруссии добавил, что хотел бы посетить горы Чечни, Дагестана «без помпы, без лишних людей» и посмотреть, что «это за такие кавказские горы, где живут мужественные люди».

Лукашенко также поблагодарил Кадырова, в частности, за то, что он оказал содействие в освобождении белорусских граждан из ливийского плена.

В свою очередь глава Чечни поблагодарил Лукашенко за его слова и орден. Кадыров пообещал носить орден с достоинством.

Указ о награждении Кадырова орденом Дружбы народов Лукашенко подписал в августе прошлого года. Отмечается, что глава Чечни удостоен награды «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества».