Москва, 21 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько возможных сценариев, как РФ может ответить на провокации грузинской оппозиции против российской делегации.

Так, например, политик предложил начать выдавать российские паспорта всем гражданам Грузии, которые хотят сменить гражданство. Кроме того, россияне могут перестать ездить в эту страну на отдых, чтобы не пополнять грузинский бюджет за счет туризма.

«Зачем давать деньги тем, кто так себя ведет по отношению к России? Да, дирижеры этого действа могут быть за границей, но погромы и нападения-то устраивают рядовые граждане Грузии», — пояснил глава ЛДПР порталу iReactor.

Жириновский также добавил, что проблемы в отношениях между Москвой и Тбилиси являются результатом «ошибки Павла I», который вопреки доводам своих советников принял решение включить Грузию в состав российской империи, чтобы спасти страну от Турции. По словам лидера либерал-демократов, если бы это не произошло, сегодня Россия имела бы общую границу с Турцией, а грузинское население ассимилировалось бы среди россиян. К Турции бы отошла Аджария, а Мингрелия — к Абхазии.

Жириновский призвал россиян не покупать недвижимость в Турции, особенно в Батуми, поскольку эти земли могут отойти к Турции.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена прервать свой визит в Белоруссию из-за событий в Тбилиси. Протесты в грузинской столице начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл проходящую в Тбилиси сессию Международной ассамблеи православия.

Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.