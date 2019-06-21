Взрыв прогремел в мечети в Багдаде, есть погибшие

Багдад, 21 июня. Десять человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве, который прогремел в мечети в Багдаде.

«В результате взрыва в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли десять человек, ранены 30», — цитирует информационный портал BaghdadToday слова источника.

По его данным, взрыв прогремел в здании в пятницу, в этот день в мечетях больше всего верующих. Как уточнил иракский телеканал al-Sumaria, место происшествия оцепили, службе безопасности страны предстоит установить личность террориста. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно о том, что террористы взорвали бомбу в городе Камышлы на северо-востоке Сирии. Взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле в квартале Каддур-бек. Агентство SANA сообщило о пострадавших среди местных жителей.