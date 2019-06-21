Москва, 21 июня. Происходящие в Грузии массовые беспорядки — это очевидная провокация, организаторы которой рано или поздно будут выявлены, заявила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Об этом сообщает пресс-служба российского политика. Ковитиди заявила, что Грузия стала инструментом в стратегии «управляемого хаоса» США.

«Грузия не только рискует своим суверенитетом, но и жизнью и здоровьем людей», — уточнила она.

Ковитиди подчеркнула, что в результате столкновений в Тбилиси, которые произошли в четверг, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Напомним, эксперты сходятся во мнении, что беспорядки на улицах Грузии организовали США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он пригрозил Грузии, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый США. Его деятельность носит антироссийскую направленность. За провокациями в Грузии также может стоять Агентство США по международному развитию. При этом в Сети американцы, а также жители Евросоюза подстрекают граждан Грузии к беспорядкам, активно поддерживают «борьбу» грузин с россиянами. США таким образом создают информационный фон, выгодный Вашингтону.

Накануне в Тбилиси произошло нападение на членов делегации из Москвы, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу российских представителей парламентарий Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Это стало поводом для скандала, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Отметим, Грузия и США в 2016 году подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. На военной базе «Вазиани» Соединенные Штаты построили Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс. В 2018 году министр обороны Грузии объявил о планах закупок вооружения из США.