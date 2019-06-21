Украинские силовики огнем из минометов попытались сорвать восстановление ЛЭП в Донбассе

Донецк, 21 июня. Вооруженные силы Украины пытались сорвать проведение ремонтных работ на линии электропередач в поселке Спартак в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины предприняли попытку срыва проведения ремонтных работ по восстановлению линии электропередач в населенном пункте Спартак», — заявили в СЦКК.

Представитель ДНР в СЦКК сообщил, что украинские силовики дважды открывали огонь из минометов в направлении поселка, где проводились работы по восстановлению ЛЭП. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной целью является прекращение гражданской войны в Донбассе. Глава Украины назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе экс-президента Украины Леонида Кучму. Бывший президент сказал, что украинские силовики должны «перестать отвечать на обстрелы ради установления режима тишины». Однако министр обороны страны Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать огонь в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на различных площадках, в том числе в Минске.