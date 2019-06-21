Спикер парламента Грузии ушел в отставку после протестов

Тбилиси, 21 июня. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом заявил генеральный секретарь «Грузинская мечта» Каха Каладзе после заседания политсовета партии.

Каладзе назвал решение об отставке Кобахидзе «ответственностью перед народом», сообщает местный телеканал «Рустави-2».

Как сообщалось ранее, этой неделе в Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Участниками этого мероприятия стали, в том числе, и делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.Открывая сессию МАП, Гаврилов сидел в кресле спикера, куда, по словам депутата, его посадила грузинская сторона. Но оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» сочли это оскорбительным и бойкотировали заседание.

После к зданию парламента начали стихийно стекаться радикально настроенные граждане. Они требовали немедленной высылки делегации РФ. Помимо этого митингующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Антиправительственный митинг вылился в столкновения полиции и протестующих. В результате пострадали не менее 240 человек. Действия радикалов вызвали возмущение в МИД РФ. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия грузинских властей при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. За протестными выступлениями, охватившими столицу Грузии, могут стоять США. Об этом предупреждал старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер. Кроме того, на территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый Штатами. Его деятельность носит яркую антироссийскую направленность.

Организовать беспорядки и провокации в Грузии могло и Агентство США по международному развитию. При этом в Сети американцы, а также жители Евросоюза подстрекали местных жителей к беспорядкам.

Отметим, что у стен парламента Грузии были подняты флаги Украины и России. По мнению лидера оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, это было сделано, «чтобы позлить Россию» политиками, безразличными к интересам грузинского народа.