Киев, 21 июня. Бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин рассказал, каким видит Крым через пять-семь лет. По его мнению, регион ожидают «города-призраки, засуха, массовая миграция».

Бабин убежден, что полуостров вступает в сухой сезон, который продлится пять-семь лет. По словам политика, это якобы приведет к трагичным последствиям для региона. Украинец убежден, что Россия не сможет обеспечить водой Крым.

В эфире телеканала UATV он «спрогнозировал» деградацию сельского хозяйства в центральных и северных района Крыма. Бабин считает, что на полуострове пропадут сады, виноградники и зерновое хозяйство.

«Естественно, о рисоводстве, разводе рыбы следует забыть от слова вообще», — подчеркнул он.

Отсутствие технической воды, как считает украинец, остановит работу предприятий химии северного Крыма и ряд других производств.

«Это вызовет определенные социальные подвижки, миграцию населения из степной части, — надеется Бабин. — Скорее всего, через несколько лет там появятся города-призраки. Население будет сокращаться, люди будут переезжать».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией», устроив экономическую, энергетическую и водную блокады региона.

Киев перекрыл подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, что привело к проблемам с пресной водой. Однако крымское сельское хозяйство с помощью России приспособилось жить без воды с украинской территории.

Прогноз Бабина полностью не соответствует действительности. Генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов констатировал, что проблем с водой и региона нет и не будет. Запасов воды в крымских водохранилищах хватит до конца конца года, а затем наступит сезон дождей и появятся новые притоки, успокоил он жителей республики.