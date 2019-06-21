Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Пермь, 21 июня. Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил директор театра Андрей Борисов.

Он подтвердил прессе информацию, что Курентзис покидает должность.

«Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора», — сказал Андрей Борисов в комментарии «URA.Ru».

По его словам, пермский театр продолжит развивать те традиции, которые заложил Курентзис будучи в должности худрука. Он также добавил, что Теодор Курентзис останется в Пермском крае и продолжит радовать своих поклонников симфоническими программами, а также будет ставить выступления в пермском театре.

В беседе с изданием Борисов не стал распространяться о причинах ухода Курентзиса с поста худрука. Он отметил, что, видимо, у того были «какие-то свои основания».

Напомним, Теодор Курентзис — уроженец Греции. Получил российское гражданство в 2014 году. Является постоянным участником мировых престижных фестивалей. Шесть раз становился обладателем премии «Золотая маска». В 2009–2010 являлся постоянным дирижером Большого театра. Занял пост худрука Пермского театра оперы и балета в 2011 году. В 2017 году Теодор Курентзис отказался от работы в лондонском Королевском театре в Ковент-Гардене.