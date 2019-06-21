Малькевич призвал жестко отвечать на санкции в отношении россиян

Москва, 21 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что о граждан РФ так и будут «вытирать ноги», если наша страна не начнет «жестко отвечать» на заграничные санкции в отношении россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«До тех пор, пока будем позволять так к себе относиться, ситуация будет повторяться. Из Молдовы уже трижды выдворяли наших журналистов», — подчеркнул Малькевич во время выступления на круглом столе в Госдуме.

Глава Фонда защиты национальных ценностей отметил, что он является единственным российским журналистом, в отношении которого были введены санкции США.

«Поддерживаю предложение депутата Антона Морозова: нам нужно гораздо жестче «ставить ногу», — заявил Малькевич.

Также глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал об успешной деятельности организации, направленной на помощь россиянам, оказавшимся в заключении за границей.

«Мы увидели обращение Юлианы Филипюк, матери Богданы Осиповой, и перевели необходимые деньги в течение трех дней. На помощь Марии Бутиной после ее видеообращения за считанные дни наш фонд перевел десять миллионов рублей», — напомнил Малькевич.

Глава фонда отмечает, что само по себе создание многочисленных организаций не поможет россиянам, оказавшимся в заключении в другой стране. По его словам, решение реальных проблем российских граждан требует грамотной, сосредоточенной и планомерной работы.

«Пусть будет 20 советов или 50. Главное, чтобы это были реальные, работающие структуры», — подчеркнул Малькевич.

Кроме того, глава Фонда защиты национальных ценностей отметил, что в настоящее время не отработан механизм оказания срочной юридической помощи российским гражданам, находящимся в иностранных тюрьмах.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят слушания на тему организации правовой защиты россиян за рубежом. В мероприятии участвуют сотрудники МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры, Общественной палаты, Уполномоченного по правам человека, адвокаты и политологи. На круглый стол были также приглашены родственники содержащихся в неволе за рубежом россиян. В частности, на заседании присутствовали отец находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной — Валерий Бутин, а также супруга редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина.

Валерий Бутин выразил благодарность Фонду защиты национальных ценностей, который собрал деньги на адвокатов для его дочери, приговоренной к 18 месяцам тюрьмы в США по абсурдному обвинению в ведении деятельности «иностранного агента» без регистрации. Также организацию поблагодарила за помощь мать арестованной в США россиянки Богданы Осиповой, которую американский суд приговорил к семи годам тюрьмы за то, что она якобы похитила собственных детей.