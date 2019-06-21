Депутат Рады объяснил, почему Украина должна договориться с РФ по газу

Киев, 21 июня. Украина сможет прожить без российского газа, но Киеву выгоднее договориться о продлении контракта на транзит газа из РФ через территорию Украины, считает депутат Рады Вадим Новинский.

По словам сопредседателя фракции «Оппозиционный блок», Украина сможет прожить без российского газа, ведь у страны есть собственная добыча газа, а также возможность закупать ресурс на внешних рынках по более высокой цене. Депутат отметил, что на Украине за последние годы резко сократилось потребление газа.

«В нынешнем мире стоит не столько вопрос, где взять газ, сколько вопрос его стоимости. В этом плане Украине выгодно вести переговоры с Российской Федерацией и согласовывать условия», — заявил депутат в интервью РИА Новости.

Кроме того, Новинский добавил, что в условиях наращивания поставок газа в Европу «Газпром» также заинтересован в заключении соглашения на взаимовыгодных условиях. Парламентарий подчеркнул, что энергетическая сфера должна объединить стороны, а не стать яблоком раздора.

Действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Прошедшей зимой на Украине сразу несколько населенных пунктов остались без газа. Кроме того, Киев повысил цены на газ для населения по требованию Международного валютного фонда. Повышение цены на газ для населения в несколько раз, а также проблемы с поставками вылились в «газовые бунты».

Ранее член правления, начальник департамента газового холдинга ПАО «Газпром» Сергей Кузнец объяснил, почему «Газпром» не может заключить новый контракт с Украиной на европейских условиях. По словам представителя компании, «Газпром» многократно призывали заключить контракт на транзит газа на европейских условиях, но на данном этапе это невозможно.