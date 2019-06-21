Украинские пограничники выдворили двух ирландцев за крики «ДНР, вперед!»

Киев, 21 июня. Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну двум жителям Ирландии, которые не скрывали своей симпатии к Донецкой народной республике и России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

По словам пограничников, во время посадки на самолет в аэропорту «Борисполь» ирландцы выкрикивали «ДНР, вперед!». При осмотре их вещей были обнаружены две георгиевские ленты (считается на Украине запрещенной символикой) и три значка — один с изображением российского триколора, второй — с надписью «Спасибо деду за победу», третий — с советским гербом. При этом на одном из задержанных была футболка с символикой РФ.

Выяснилось, что иностранцы приехали на Украину как туристы. По словам одного из гостей, он прибыл в Киев, чтобы встретиться с девушкой. В итоге обоим запретили въезд в страну сроком на три года.

Отметим, что на Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, который запрещает демонстрацию советской символики. Несмотря на то, что георгиевскую ленту российские моряки носили задолго до установления советской власти, она тоже попала под запрет из-за сильной ассоциации с победой СССР в Великой Отечественной войне. Запрещенными также считаются официальные символы России и республик Донбасса.

В мае Госпогранслужба Украины сообщила, что с начала года не пустила в страну более 22 тыс. иностранных граждан, 3,4 тыс. из которых — россияне. В разное время персонами нон грата объявлялись многие российские артисты с украинскими корнями, как, например, Лолита и Наташа Королева. Поводом для запрета на въезд становилось посещение Крыма или высказывание в поддержку российских властей.