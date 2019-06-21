Эксперт: Русские патриоты внесли свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии

Политический аналитик и социолог Алексей Филиппов уверен, что без патриотов РФ не было бы мира в САР. Таким образом он прокомментировал заявление Владимира Путина, где президент отметил вклад российской частной охранной компании, которую некоторые СМИ называют «ЧВК Вагнера», в борьбу с террористами в Сирии.

После завершения прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что присутствующие в Сирии частные охранные компании не имеют отношения к армии РФ, однако вносят свой вклад в борьбу с терроризмом.

«Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там (в Сирии — Прим. ФАН) действительно присутствуют», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что при участии людей из частных охранных (военных) компаний в САР решаются вопросы экономического характера, связанные с добычей нефти и освоением нефтегазоносных месторождений.

Комментируя слова президента, российский политический аналитик Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «на самом деле именно российская частная охранная компания, которую в СМИ часто называют «ЧВК Вагнера», сыграла ключевую роль в разгроме боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Бойцы этого подразделения сумели подавить, а впоследствии и уничтожить террористов в местах максимальной концентрации — в районе древней Пальмиры и Дейр эз-Зора. Кстати, именно в этих местах находятся крупные нефтяные и газовые месторождения [Сирии]. Причем мы знаем, что террористы долгое время оставались сильны только потому, что у них была мощная экономическая и военная поддержка. Они ее получали за счет добычи ресурсов и их продажи. Все же помнят целые колонны с топливом, которые отправлялись в Турцию? Под контролем боевиков были основные объекты нефтяной и газовой инфраструктуры в раздираемой войной стране», — говорит эксперт.

С Филипповым согласен и военный обозреватель «Свободной Прессы» Сергей Ищенко. Он назвал сотрудников российской частной охранной компании настоящими профессионалами, которые стали важным элементом противостояния с террористами. По мнению Сергея Ищенко, во многих эпизодах сирийского конфликта сотрудники российских частных охранных предприятий сыграли решающую роль:

«Конечно, противоположная сторона (террористы — Прим. ФАН) для того, чтобы вести войну, нуждалась в могучей финансовой подпитке — ее они получали отчасти от нефти, отчасти напрямую от своих спонсоров в некоторых арабских и западных странах. Тем не менее, большую часть своего бюджета террористы получали за счет добычи и продажи нефти и газа Сирии. Но основная поддержка закончилась после того, как боевиков выбили наши парни», — сказал военный аналитик.

Нефтяные и газовые заводы, трубопроводы и нефтяные скважины отбивались именно бойцами российской частной охранной компании, которую иногда называют военной.

«После поражения от наших парней террористы потеряли источник своих доходов и уже не смогли оправиться, не смогли в больших количествах закупать тяжелую технику, оружие, боеприпасы и платить большие зарплаты, как полевым командирам, так и рядовым бойцам. А ведь именно это лежало в основе массовой вербовки боевиков по всему миру. Деньги кончились — закончился и ИГИЛ1. Но нельзя здесь не отметить и заслугу наших спецслужб, которые также мешали вербовке новых террористов», — продолжает Филиппов.

Сразу после того, как террористы были выбиты с насиженных на нефтяных полях мест, в Сирийскую Арабскую Республику вернулась мирная жизнь — началось восстановление разрушенных обстрелами городов и небольших поселений, прокладка новых линий электропередач и т.д.

«Необходимо помнить, что после ликвидации основной угрозы от ИГИЛ, в ближневосточной стране вновь заработали электростанции, скважины, отремонтированы нефтепроводы. Все это стало доступно благодаря российским патриотам, которые не стали оставаться в стороне и вступились за мирных жителей. Так что русские патриоты действительно внесли свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии», — заключил Филиппов.

Политического аналитика поддержал депутат Государственной думы Александр Шерин, который заявил, что «в российских частных охранных компаниях в Сирии работают настоящие патриоты».

«Я знаю лично тех ребят, которые в этих компаниях работали. Это патриоты нашей страны в самом прямом смысле этого слова. В основном это те люди, которые имеют боевой опыт, это ребята, у которых нет праздного интереса просто потусить на войне и заработать каких-то легких денег. Ведь если бы они желали просто заработать, то скорее всего пошли бы в иностранные ЧВК, как некоторые их бывшие коллеги. У каждого мужчины есть выбор, и выбор наших парней заслуживает большого уважения. Мы же с уважением относимся к шахтерам, которые спускаются под землю и зарабатывают свой хлеб с риском для жизни, так как они могут оттуда больше не вернуться. Ну и почему тогда мы должны как-то нехорошо относиться к патриотам России, которые в той же Сирии выполняют задачи в интересах России, уничтожают террористов?» — задает риторический вопрос парламентарий.

По его же словам, именно благодаря тому, что в Сирии появились сотрудники российской частной охранной компании, боевики ИГ1 не сумели проникнуть на территорию Российской Федерации.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что нефтяные запасы Сирии были среди главных объектов нападения со стороны боевиков ИГИЛ: террористы воровали нефть и нелегально продавали ее, в том числе на Запад, покупая на эти деньги вооружения и вербуя сторонников. После потери большей части месторождений в результате действий сирийской армии при поддержке ВКС РФ террористы потеряли основные источники дохода. Поэтому именно охранные структуры, обеспечивающие безопасность сирийских нефтяных месторождений, не дают террористам снова захватить их и поднять голову.

1 Организация запрещена на территории РФ.