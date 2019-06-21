Медведев раскритиковал отказ ряда стран от сотрудничества в области кибербезопасности

Москва, 21 июня. Глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил об опасности угроз в киберсфере, способных свести на нет все достижения развития цифровой сферы.

Выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, глава Кабмина призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. Медведев подчеркнул, что Москва не только выступает за равноправие в этой сфере, но и готова делиться опытом и знаниями с другими странами.

В своей речи премьер-министр раскритиковал отказ ряда стран от сотрудничества в области кибербезопасности. Он привел мнение некоторых государств о низком доверии в отношении к России, что стало причиной их нежелания взаимодействовать с Москвой в данном вопросе.

«Это странная, если не сказать опасная, позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений к состоянию, которое, может быть, было в конце ХIХ века», — подчеркнул глава Кабмина РФ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских заявил о необходимости исключить ситуации нанесения односторонних карательных киберударов по странам, которые якобы представляют киберугрозу. Он подчеркнул, что право на самооборону часто трактуется в одностороннем порядке и используется в качестве предлога к санкциям и применению силы.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо создать третейский орган, который займется урегулированием конфликтов в киберсфере.