Защитник «Зенита» может перейти в «Уфу» 

Санкт-Петербург, 21 июня. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов может перейти в «Уфу».

По словам источника ФАН, 28-летний футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, помимо «Уфы» речь идет о «Крыльях Советов». При этом в обоих случаях футболист перейдет на правах аренды.

Цаллагов перешел в «Зенит» из «Крыльев» в январе 2017 года за 400 тысяч евро. Футболист не закрепился в составе петербуржцев и регулярно отдавался в аренды: в столичное «Динамо» и казанский «Рубин», где защитник провел прошлый сезон.

На его счету Цаллагова в завершившемся чемпионате страны 16 матчей и 1 результативная передача. Контракт с «Зенитом» истекает летом следующего года.