Перепутавшего лимонад с «Кротом» пенсионера постигла судьба Алибасова

Москва, 21 июня. Житель села Жуковка в Московской области попал в реанимацию, перепутав средство для очистки труб с лимонадом.

Инцидент произошел днем 16 июня. Мужчина пришел домой и решил выпить лимонад. Но по ошибке он открыл бутылку токсичного «Крота» и сделал глоток.

Супруга 66-летнего пенсионера вызвала скорую. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ. Мужчина уже шестой день находится в больнице.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет KP.Ru. Правоохранительные органы проводят по факту инцидента, выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что продюсер Бари Алибасов вышел из комы и пришел в себя. Основатель группы «На-На» выпил средство для очистки труб, перепутав его с питьевым йогуртом, и несколько недель был в тяжелом состоянии.

Родные Алибасова по-настоящему опасались за его жизнь. Позднее продюсер дал интервью журналисту Андрею Малахову, после которого поклонники заговорили о неадекватном поведении Бари.

Одни считают, что Алибасов симулирует и говорит несуразные вещи. Другие уверены, что ему нужна помощь настоящего психиатра. По оценкам специалистов, состояние Алибасова не критическое, его можно вылечить и привести в норму.