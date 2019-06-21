Сирия, 21 июня. Протурецкие боевики похищают людей в Африне с целью получения выкупа. Три человека покинули лагерь «Эр-Рукбан» в Хомсе через пункт пропуска «Джлеб». ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в Южном Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков в западной части Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): похищает людей в Африне с целью получения выкупа; конфискует дома гражданских лиц на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что на западе Алеппо в зоне контроля исламистов вооруженной оппозиции осуществили боевые вылеты ВВС Сирии. Точечные авиаудары пришлись по расположениям джихадистов недалеко от бывшей базы 46-й дивизии Сирийской арабской армии (САА). Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики протурецких антиправительственных бандформирований продолжают притеснять жителей кантона Африн, территория которого перешла под контроль выступавшей при поддержке Турции «Сирийской свободной армии» (ССА) в результате операции «Оливковая ветвь». Сообщается, что исламисты конфисковали дома трех семей в районе Раджу, дабы расселить там радикалов, бежавших из зоны «Большого Идлиба». Напомним, несколько часов назад стало известно, что боевики объявили о том, что граждане курдской национальности должны либо покинуть свои дома, либо заплатить три тысячи долларов.

Кроме того, по данным SOHR, члены поддерживаемых Анкарой группировок похитили четырех гражданских лиц из поселения Арба, расположенного в районе Мабата, потребовав за их освобождение у родственников выкуп в размере 15 тысяч долларов.

Провинция Хомс

В соответствии с данными информационного бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон, через пункт пропуска «Джлеб», созданный при содействии РФ, перешли трое мужчин. Напомним, переход был открыт для выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в районе «Ат-Танфа» на оккупированной Соединенными Штатами территории. Также была выведена одна единица техники. Таким образом, число перемещенный лиц, покинувших пункт временного размещения с момента его открытия 19 февраля, достигло 17820 человек, также были выведены 1101 единиц техники и 4781 голова домашнего скота. Как передает агентство новостей El Nashra, всем беженцам из лагеря была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были расселены в центрах временного проживания, а позднее будут переправлены в родные населенные пункты. Напомним, ранее не раз сообщалось о тяжелейших условиях проживания в «Рукбане». Сирийцы испытывают острую нехватку продовольствия, воды и медикаментов, тогда как за выход с территории лагеря боевики исламистских бандгрупп, свободно действующие в зоне контроля США, требуют оплату взноса в размере одной тысячи долларов.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщает о том, что ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районах. Военные самолеты сирийских ВВС работают в местах базирования радикалов в районе города Аль-Мастума южнее административного центра региона. Кроме того, согласно информации интернет-портала SOHR, авиаудары пришлись по оборонительным сооружениям исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, недалеко от населенного пункта Хиш. Между тем Twitter-канал (muhammad_salhab) заявляет, что воздушной атаке также подверглись расположения джихадистов на подступах у городу Сармин. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационный портал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что во время тушения огня в деревне Шлаша к западу от Хасаки погиб молодой человек по имени Исмаил Ахмад Аль-Азиз. Мужчина скончался в больнице от ожогов. Напомним, в последнее время возгорания на занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях, нередко приводят к жертвам среди гражданских лиц. Несмотря на это, курды продолжают пренебрегать обеспечением должного уровня пожарной безопасности. Некоторые местные активисты полагают, что SDF пытаются снять с себя ответственность, заявляя о поджогах террористов «Исламского государства»1, и требуя от фермеров самостоятельно следить за урожаем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)