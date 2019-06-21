Курды напали на рабочих, занимающихся поставками нефти из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Проамериканские боевики из состава Сирийских демократических сил (SDF) атаковали рабочих нефтяного месторождения в населенном пункте Шхиль провинции Дейр-эз-Зор, сообщают местные источники из социальных сетей. Подробнее о случившемся читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Вооруженные радикалы подъехали к месту загрузки нефти и открыли беспорядочный огонь. В результате нападения четыре человека получили ранения. Одна пуля угодила в окно близлежащего дома, из-за чего была также ранена девочка-подросток. Позже бойцы SDF вызвали подкрепление и оцепили район. Дальнейшая судьба работающих на месторождении лиц неизвестна.

Проамериканские отряды активно препятствуют доставке углеводородов на территорию, подконтрольную правительственным войскам. Оккупационные власти заставляют рабочих продавать сырую нефть подконтрольным организациям практически за бесценок для дальнейшей перепродажи за рубеж. Недавний топливный кризис в Сирии был искусственно спровоцирован радикальным крылом SDF по приказу США.

Сокращение добычи нефти привело к росту цен для конечного потребителя, что порождает социальную напряженность на территории всей страны. Те, кто хочет продавать нефть на внутреннем рынке Сирии, подвергается серьезным гонениям со стороны проамериканских боевиков.

На пути к переправе с водителей бензовозов требуют оплату за проезд каждого блокпоста. Цена продукта возрастает более чем в 10 раз еще до того, как дойдет до оптового поставщика на территории правительственных войск.

Использовать баржи для перевозки через реку Евфрат дешевле, но опасней. Недавние события показали, что противотанковые управляемые ракеты, которыми американцы снабдили боевиков, способны поражать небольшие суда. Шансов выжить при такой атаке практически нет. Взрыв и последующий за ним пожар уничтожает баржу за несколько минут.

Несмотря на вынужденный риск, рабочие не собираются отказываться от продажи нефти правительству Сирии. В первую очередь сирийцы не признают оккупационную власть и отказываются добровольно сотрудничать со ставленниками международной коалиции. За репрессиями проамериканских боевиков следуют массовые протесты, которые не замечаются мировым сообществом.

В ответ курды обвиняют активистов в якобы связях с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и бросают в тюрьму. Произвол незаконной власти на восточном берегу Евфрата процветает. «Демократические силы» принимают различные ограничительные законы, вводят комендантский час, что не решает основных проблем региона. Террористическая угроза нарастает день за днем.

Все это происходит в рамках стратегического плана США по расчленению САР, но, как показывает практика, курды никак не справляются с ролью хозяев за Евфратом и по-прежнему воспринимаются местным населением как захватчики, особенно среди арабов, которые составляют большинство в регионе. Об этом в интервью ФАН сказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Блокируя поставки в контролируемые законным правительством районы, бойцы SDF существенно усугубляют дефицит нефти там. Это является частью стратегии США, которым курдские силы полностью подчиняются, по ослаблению официального руководства арабской республики. Если смещение президента Сирии Башара Асада отошло для американцев на второй план, то процесс распада страны на части они в настоящий момент все еще стараются реализовать. Данное стремление оставить запад и центр САР без топлива — тоже в рамках планов по расчленению, попытка экономической дезинтеграции», — считает эксперт.

По его мнению, лидеры «Демократических сил» в данной ситуации выбрали совершенно не ту сторону, поскольку сотрудничество с Вашингтоном будет рано или поздно разорвано по инициативе последнего, и тогда бойцам SDF, вполне возможно, будет уже намного сложнее договориться с Дамаском.

«При повторении подобной агрессии со стороны курдов, которые мешают доставке нефтепродуктов на западное побережье Евфрата, возможны какие-то жесткие меры со стороны Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, могут возникнуть проблемы в ходе следующих переговоров сторон, когда Турция вновь начнет угрожать бойцам SDF на севере САР. США на этом направлении им никак не помогают, поэтому курдские силы могут рассчитывать лишь на Дамаск, который они, однако, ежедневно подставляют. Вместо этого им, безусловно, нужно налаживать хорошие отношения с официальными властями Сирии, это будет целиком в их интересах при серьезном обсуждении курдского вопроса по итогам войны», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.